Кое-где температура ожидается на уровне абсолютных рекордов для нашей страны.

На ближайшей неделе в большинстве регионов Украины сохранится экстремально жаркая погода. Местами пройдут локальные ливни. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Вследствие установления над нашей страной, так называемого "теплового купола", в течение ближайших дней ожидается экстремально высокая температура воздуха", - говорит синоптик.

В центральных, южных и восточных регионах температура днем может достичь отметок +40...+42 °С, что на уровне абсолютных рекордов страны.

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"Количество осадков ожидается незначительным и выпадать они будут крайне неравномерно по территории. В лесных экосистемах сохранится очень высокий уровень пожарной опасности", - предупреждает синоптик.

Погода 15 июля

В понедельник местами на крайнем западе страны, а также в северных областях ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны будет сухо и жарко. Термометры покажут +33...+38 °С; в центральных и южных регионах будет +36...+41 °С.

Погода 16 июля

Ночью во вторник в северо-западной половине страны, а днем местами в северных и центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью будет +19...+24 °С, днем +33...+38 °С. В центральных и южных областях ночью до +22...+27 °С, а днем раскалит до +37...+42 °С.

Погода 17 июля

В среду ночью без существенных осадков, а днем в западных, центральных и местами южных областях пройдут локальные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 17-22 м/с. Ночью +19...+24 °С, днем +33...+39 °С. В центральных и южных областях ночью +22...+27 °С, а днем жара будет достигать +37...+42 °С.

Когда в Украине станет прохладнее - прогноз

По данным Погода УНИАН, уже на этой неделе погода в Украине изменится. Еще несколько дней будет продолжаться невыносимая жара, а затем термометры немного снизятся сначала на западе Украины, затем - на севере, а затем и на остальной территории нашей страны.

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