Причиной такой погоды является интенсивное потепление климата.

С первых дней июля на большей части территории Украины установилась чрезвычайно жаркая погода. Длительное время наблюдается аномальная температура. Подобные волны жары в Украине будут повторяться и будут становиться все чаще. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что в результате поступления воздушных масс из тропических и субтропических районов Северной Африки и Ближнего Востока на фоне высотного гребня, температура с каждым днем становилась все выше.

"В отдельные дни на востоке и юге Украины столбики термометров преодолевали отметку в +40 °С!" - говорит синоптик. Он акцентировал, что это температура, которая измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли.

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"А вот под прямыми солнечными лучами, да еще в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может превышать +50...+60 °С", говорит Кибальчич.

По его словам, такие высокие показатели не характерны для нашей местности и негативно влияют на самочувствие многих людей и животных.

"Однако, в связи с интенсивным потеплением климата, подобные периоды длительной жары в будущем будут повторяться все чаще за счет увеличения степени континентальности климата над Восточной Европой", - предупредил специалист.

Когда в Украине станет прохладнее - прогноз

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что ощутимого снижения температуры в ближайшее время не произойдет.

С 16 июля на западе и севере станут немного ниже показатели, а уже с 19 - и по югу страны станет немного ниже температура. Если до этого было около +40, то будет +35.

"Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара", - говорит синоптик Наталья Птуха.

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