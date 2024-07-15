В стране ожидается долгожданное снижение температуры.

На этой неделе в Украине ожидается долгожданное изменение погоды - чрезвычайная жара покинет нашу страну. Об этом сообщает Погода УНИАН. Сначала температура снизится на западе, потом - на севере Украины, а во второй половине недели и на юге страны станет немного легче дышать.

Начало недели в Украине еще будет чрезвычайно жарким. Практически по всей стране температура повысится до +36°...+40°, только на западе страны благодаря дождям и грозам будет чуть легче, +29°...+36°.

Во вторник, 16 июля, существенного изменения погоды ждать не стоит. На западе будет +31°...+37°, а на остальной территории столбики термометров покажут от +34° до +40°. Местами в северной части Украины возможны грозы.

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В среду, 17 июля, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, благодаря чему температура на крайнем западе снизится до +29°...+31°. На остальной территории будет сухо, а воздух прогреется до +34°...+40°, местами на юге может быть и +42°.

С середины недели, 18 июля, погода в Украине начнет постепенно меняться. Грозы продвинутся вглубь страны, а температура на западе и в большинстве северных областей снизится до +28°...+30°. На остальной территории будет +33°...+37°, на юге - до +40°...+42°.

Перед выходными существенных осадков в украине не ожидается, а температура снизится еще на градус-два. Свежее всего будет в западных областях, +27°...+29°. На севере и в некоторых центральных областях будет +29°...+31°. На востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской обалстях +32°...+36°, а на юге столбики термометров покажут +34°...+38°.

На выходных, 20 и 21 июля, в Украине будет сухо. К концу недели на западе и севере будет +27°...+30°. В центральной части будет +28°...+34°, на востоке +32°...+34° и только на юге страны все еще будет очень жарко, +32°...+37°.

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