Еще несколько дней в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями.

Еще несколько дней в Украине будет прохладно. Затем погода начнет стабилизироваться. На выходных столбики термометров уже будут показывать +24°...+26°, а дожди практически покинут территорию нашей страны. Новая неделя начнется уже с 30-градусной жары.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ближайшую субботу небольшие дожди ожидаются на севере, в центре и на юге Украины вдоль Днепра. Температура будет подниматься до комфортных +24°...+26°.

В воскресенье, 26 июня, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей температура уже будет подниматься до+26°...+28°, а на юге - до +29°. Осадки сместятся на юго-восток.

В понедельник, 27 июня, в Украину вернется 30-градусная жара, а дожди покинут территорию нашей страны.

Напомним, на сегодня, 22 июня, в большинстве областей на западе, юге и в центре Украины объявлено штормовое предупреждение.

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