Сегодня во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

На сегодня, 22 июня в большинстве областей на западе, юге и в центре Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается сильный ветер.

"22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным Укргидрометцентра, 22 июня в Украине, кроме большинства северных, западных, Черкасской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 22 июня похолодание, которое накрыло западные и северные области, распространится на большую часть Украины.

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