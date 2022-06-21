Основная масса осадков будет сконцентрирована в центральных областях Украины.

В среду, 22 июня, в Украине ожидается много дождей. Местами осадки будут сильными и с грозами. Также по всей стране распространится похолодание: во многих областях в центре и на севере температура упадет до +17°...+20° днем, а ночью будет +10°...+12°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, легкий дождь.

В Тернополе 22 июня ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +13°...+17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +17°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+17°, ливень.

В Одессе 22 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +24°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

Народные приметы на 22 июня

22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

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