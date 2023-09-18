В Украине до 20 сентября продлили действие чрезвычайного уровня опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, опасность лесных пожаров в Украине будет сохраняться и распространяться.
"18-20 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Черниговской, Полтавской, Киевской, 18 сентября и Волынской, Хмельницкой и Харьковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Пожарная опасность в Украине
Ранее чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине был объявлен до 19 сентября.
Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и сухая погода. Это приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.
Погода сегодня - прогноз на 18 сентября
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. По всей стране ожидается погода без осадков.
Утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер будет преимущественно южный, его скорость составит 5-10 м / с.
Температура днем ожидается на уровне 22-27°, а на высокогорье Карпат будет 16-21°.