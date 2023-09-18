Укргидрометцентр предупреждает, что опасность лесных пожаров в Украине сохраняется и распространяется.

В Украине до 20 сентября продлили действие чрезвычайного уровня опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасность лесных пожаров в Украине будет сохраняться и распространяться.

"18-20 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Черниговской, Полтавской, Киевской, 18 сентября и Волынской, Хмельницкой и Харьковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Ранее чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине был объявлен до 19 сентября.

Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и сухая погода. Это приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Погода сегодня - прогноз на 18 сентября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. По всей стране ожидается погода без осадков.

Утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер будет преимущественно южный, его скорость составит 5-10 м / с.

Температура днем ожидается на уровне 22-27°, а на высокогорье Карпат будет 16-21°.

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