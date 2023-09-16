Синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться как минимум до 19 сентября.

Как сообщается, 16-19 сентября в южных, центральных (кроме Полтавской), Ривненской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Сумской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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19 сентября пожарная опасность охватит также Волынскую, Хмельницкую, и Киевскую области.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Погода в Украине 17 сентября

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшее время в Украине будет доминировать сухая и теплая погода.

В частности, по его данным, в воскресенье кратковременные дожди с грозами ожидаются только в Карпатах и на Закарпатье. На остальной территории будет без осадков, а температура местами будет подниматься до +25...+27 градусов.

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