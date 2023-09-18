Начало недели в Украине будет теплым / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 18 сентября, в Украине станет еще теплее. Температура поднимется на градус-два во многих областях. По всей стране будет сухая погода с обилием солнца, лишь на крайнем западе возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.
  • В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +26°.
  • В Тернополе 18 сентября ночью будет +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность и легкий дождь.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+25°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +12° днем +25°, ясно ибезоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.
  • В Одессе 18 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +26°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+22°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
18 сентября температура в Украине повысится / фото УНИАН

Приметы погоды 18 сентября

18 сентября - если в лесу много рябины, то осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. 

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