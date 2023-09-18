18 сентября будет преобладать сухая погода с большим количеством солнца.

В понедельник, 18 сентября, в Украине станет еще теплее. Температура поднимется на градус-два во многих областях. По всей стране будет сухая погода с обилием солнца, лишь на крайнем западе возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 18 сентября ночью будет +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность и легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +12° днем +25°, ясно ибезоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.

В Одессе 18 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+22°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

Приметы погоды 18 сентября

18 сентября - если в лесу много рябины, то осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.

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