В понедельник, 18 сентября, в Украине станет еще теплее. Температура поднимется на градус-два во многих областях. По всей стране будет сухая погода с обилием солнца, лишь на крайнем западе возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.
- В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 18 сентября ночью будет +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность и легкий дождь.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.
- В Виннице сегодня будет +11°...+25°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +12° днем +25°, ясно ибезоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.
- В Одессе 18 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+22°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
Приметы погоды 18 сентября
18 сентября - если в лесу много рябины, то осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.