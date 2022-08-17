Укргидрометцентр предупреждает о грозах и сильных дождях.

На сегодня, 17 августа, по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильных дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"17 августа днем в Украине грозы, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, 17 августа в Донецкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

I степень - Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +18°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.

В Одессе 17 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +31°.

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