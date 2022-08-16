Сухо будет лишь в Крыму, также вероятность осадков меньше в Черниговской и Харьковской областях.

В среду, 17 августа, дожди в Украине продолжатся. Осадки накроют практически всю страну. Местами дожди будут сильными и с грозами. Сухая погода ожидается лишь в Крыму, также вероятность осадков меньше в Черниговской и Харьковской областях. На западе Украины, а также в некоторых северных и центральных областях будет комфортная температура +23°...+25°. На юге, в большинстве центральных областей и на северо-востоке Украины будет чуть теплее, +26°...+28°, а самая жаркая погода ожидается на востоке - до +30°...+32°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +18°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.

В Одессе 17 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +31°.

Народные приметы на 17 августа

17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Семь отроков семь дождей несут.

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