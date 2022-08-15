По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе погода в Украине будет дождливой, с температурными контрастами, ливнями и грозами.

На этой неделе, с 15 по 21 августа в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая и дождливая погода.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Характер погоды в целом по Украине в течение недели будет весьма неустойчивым, с периодическими дождями разной интенсивности, колебаниями температуры воздуха и порывистым ветром", - рассказал синоптик.

По его данным, существенным также ожидается контраст в температурном режиме между западными и восточными регионами.

"На востоке Украины будет преобладать жаркая и преимущественно сухая погода, в то время как в западных областях за счет плотной облачности, осадков и более прохладной воздушной массы температура в приземном слое воздуха окажется намного ниже, но все равно будет укладываться в рамки климатической нормы", - рассказал он.

Так, по его прогнозу, сегодня, 15 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются в юго-западных и западных областях Украины, Одесской и Кировоградской областях. Во вторник, 16 августа, дождливая погода охватит большую часть областей Украины, за исключением крайнего востока. Утром и днем в Приазовье, центральных и западных областях ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 15-20 м/с.

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