Рабочая неделя в Украине начнется с повышения температуры. Так, на востоке столбики термометров подскочат до невыносимых +33°...+37°. В центральных и южных областях также будет жаркая погода, +28°...+33°, а на севере и западе страны ожидаетсся комфортная температура в пределах +25°...+29°, лишь на Закарпатье будет до +31°. Также в западных областях пройдут небольшие дожди, местами - с грозами.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, сильный дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Тернополе 15 августа ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
- В Виннице сегодня будет +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +24°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+29°.
- В Одессе 15 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +20°...+28°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +33°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+28°, ливень.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +35°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.
Народные приметы на 15 августа
15 августа - Стефанов день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.