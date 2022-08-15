Дожди и грозы продолжатся в западных областях страны.

Рабочая неделя в Украине начнется с повышения температуры. Так, на востоке столбики термометров подскочат до невыносимых +33°...+37°. В центральных и южных областях также будет жаркая погода, +28°...+33°, а на севере и западе страны ожидаетсся комфортная температура в пределах +25°...+29°, лишь на Закарпатье будет до +31°. Также в западных областях пройдут небольшие дожди, местами - с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 15 августа ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Виннице сегодня будет +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +24°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+29°.

В Одессе 15 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +20°...+28°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +33°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+28°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +35°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.

Народные приметы на 15 августа

15 августа - Стефанов день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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