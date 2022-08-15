Сегодня в Укрине будет жарко / фото ua.depositphotos.com

Рабочая неделя в Украине начнется с повышения температуры. Так, на востоке столбики термометров подскочат до невыносимых +33°...+37°. В центральных и южных областях также будет жаркая погода, +28°...+33°, а на севере и западе страны ожидаетсся комфортная температура в пределах +25°...+29°, лишь на Закарпатье будет до +31°. Также в западных областях пройдут небольшие дожди, местами - с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +25°, сильный дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
  • В Тернополе 15 августа ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +16°...+31°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
  • В Виннице сегодня будет +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +24°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+29°.
  • В Одессе 15 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +20°...+28°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +33°.
  • В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+28°, ливень.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +35°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.
Погода в Украине 15 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 15 августа

15 августа - Стефанов день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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