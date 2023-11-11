Активный циклон принесет нам сильные осадки и ветер.

Сегодня и завтра, 12 ноября, в Украине ожидаются бурные метеорологические явления. В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждает о грозах, сильных дождях, мощных порывах ветра, а в Карпатах - мокром снеге.

По ее словам, активный циклон с юго-запада Европы по имени Helmoe обусловит практически повсюду в Украине дожди.

"Внимание! Возможны сильные дожди! И в субботу, и в воскресенье. Единственное исключение: в субботу в восточной части Украины - без существенных осадков", - предупреждает синоптик.

Также, по ее данным, на юге Украины дожди могут сопровождаться грозами.

Ветер будет северо-западного направления и будет достигать штормовых порывов 15-20 м/с, кое-где даже - до 25 м/с. "Поэтому закрепите все, что надо закрепить", - посоветовала синоптик.

В Карпатах, по ее словам, из-за низкой температуры воздуха будет идти мокрый снег и также возможен сильный мокрый снег!

"Особенно туристы - внимательно! Воздержитесь в эти выходные от походов в горы", - отметила специалист.

Температура воздуха в течение дня особо не изменится, в большинстве областей +7...+12 градусов, на юге +12...+17 градусов.

"В Киеве и суббота, и воскресенье ожидаются дождливыми и ветреными, дожди местами будут значительными. Непогоду усилит северо-западный сильный ветер!"- предупредила Наталья Диденко. Температура воздуха в столице, по ее данным, в дневные часы составит в субботу +9, а в воскресенье похолодает до +7 градусов.

На сегодня, 11 ноября, почти по всей Украине объявлен и уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, днем ожидаются порывы ветра 15-22 м/с. Непогода минует только западные области. в то же время в Карпатах прогнозируется значительный мокрый снег.

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