Сегодня в большинстве бластей ожидается сильный ветер, а в Карпатах - мокрый снег.

На сегодня, 11 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода охватит большинство областей: ожидается сильный ветер, а в горах - значительный мокрый снег.

"Днем 11 ноября, кроме западных областей, порывы ветра 15-22 м/с; в Карпатах значительный мокрый снег", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 11 ноября - прогноз по Украине

Сегодня, 11 ноября, в Украине будет доминировать облачная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем в Украине, кроме востока, прогнозируются умеренные дожди, а в южных областях днем - местами значительные дожди с грозами.

Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Днем по всей стране, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура день составит 7-12°, только в южной части столбики термометров будут подниматься до 13-18°.

На сегодня в Киеве и Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра. По данным синоптиков, их скорость будет достигать 15-20 м/с.

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