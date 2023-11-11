В субботу, 11 ноября, в Украине будет пасмурно и нагрянут дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Дожди ожидаются по всей стране, кроме востока, а также Крыма. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня повседневно ожидаются дожди. Столбики термометров тут покажут +8°...+11°.
На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня воздух максимально прогреется лишь до +7°...+9°. Будет пасмурно и дождливо.
На востоке страны сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура поднимется до +8°...+10°.
В центральной части страны также будут дождить, а вот тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Полтаве - около +8°, в Винницкой, Черкасской областях и в районе Днепра столбики термометров покажут +10°...+11°, а в Кировоградской области и в районе Кривого Рога будет +12°...13°.
На юге Украины сегодня также везде, кроме Крыма, пройдут дожди. Тут традиционно будет теплее всего, +12°...+17°.
Приметы погоды 11 ноября
В хозяйствах в этот день последний раз в году стригли овец. Пастухов угощали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада. Синичка пищит - зиму призывает.