Также, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет много осадков.

Четверг в Украине будет со снегом и мокрым снегом, а вот в конце недели потеплеет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра атмосферные фронты из Скандинавии принесут влажную погоду практически повсюду, кроме восточных областей.

"Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задувать на западе и севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в Украине ветер будет сильным", - предупредила синоптик.

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По ее словам, температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и на северо-востоке, ночью до -9...-13, днем -3...-8 градусов. На севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0...-2 градуса. На Черниговщине и Сумщине - еще морозно, -4...-7 градусов. На западе от 2 мороза до 2 тепла.

В Винницкой области, по данным Натальи Диденко, ожидается около нуля, в Кропивницком и Черкасской области будет -1...-3 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях - до -3...-7 градусов.

В Одесской области 0...+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 0...-3 градуса мороза, в Запорожье -2...-5 градусов.

"Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками. Такое синоптическое предчувствие весны", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее Наталья Диденко рассказала, как зимний холод влияет на организм человека.

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