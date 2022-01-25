26-27 января в Украине может быть небольшое повышение температуры.

До конца недели в Украине будет типичная зимняя погода. Ожидаются умеренные морозы, не сильный ветер и периодическое выпадение снега.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

"На этой неделе мы ожидаем зимнюю погоду без каких-либо кардинальных перемен. Это классическая зима в полном смысле этого слова, более спокойная. Но будут и морозы", - рассказала она.

По данным синоптика, 26-27 января может быть небольшое повышение температуры. Так, ночью ожидается -1°... -8°, днем -4°... +1°.

"Сильных ветров не ожидается, до 12 метров в секунду, но это в пределах нормы", - говорит синоптик.

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По ее словам, уже сегодня вечером с запада на нашу территорию продвинется атмосферный фронт, который принесет снег.

"На этой неделе осадки будут умеренными, временами будет идти снег. Кое-где может пролетать небольшой снежок, кое-где чуть больше, но глубина снежного покрова в большинстве областей будет сохраняться", - говорит синоптик.

По словам Натальи Птухи, на выходных погода может немного измениться, возможно "определенное потепление".

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы, но с 27 января температура поднимется. В Украине будет наблюдаться оттепель.

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