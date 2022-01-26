Синоптик Наталья Диденко отметила, что влияние холода на организм человека может быть как негативное, так и положительное.

Зимний холод может не только негативно, но и положительно влиять на организм человека. В частности, улучшать мозговую активность и помогать похудеть.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"Бытует ученая мысль, что на морозе происходит улучшение мозговой активности, в холодной атмосфере мозг способен лучше работать. В мозгу появляется доступ к свежему кислороду", - рассказала синоптик.

По ее словам, холод также помогает организму быстро и эффективно бороться с жировыми отложениями. "Низкие градусы способствуют выработке и запасанию полезного бурого жира и сгоранию белой жировой ткани", - пояснила синоптик.

Она добавила, что заниматься спортом при низких температурах лучше, чем в теплом зале, ведь холод избавляет воспаление в мышцах и уменьшает боль.

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Но, по словам синоптика, морозная погода может негативно повлиять на организм:

на морозе слабеет иммунитет, поэтому зимой больше шансов заболеть.

в морозном воздухе и в помещении с низкой температурой существенно снижается атмосферное давление, что может вызвать головную боль, мигрень. "Чтобы избежать приступа мигрени, стоит держать голову в тепле", - посоветовала синоптик.

вдыхание холодного воздуха может спровоцировать спазм легких и поэтому дышать становится труднее даже относительно здоровым людям.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как скачки атмосферного давления влияют на здоровье человека.

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