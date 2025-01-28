В ближайшие дни в Украине еще сохранится теплая погода, а уже в конце месяца ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
В частности, по ее прогнозу, сегодня и завтра на западе, юге и местами в центральной части нашей страны воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов. На остальной территории также будет очень тепло, +7...+11 градусов. Но уже с 31 января станет холоднее и начнутся осадки.
"С 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки", - спрогнозировала она.
Также синоптик добавила, что колебания температуры воздуха еще будут согласно сезону.
Аномальное тепло в Украине
На этой неделе в Украине прогнозируется необычно теплая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич
По его словам, на рубеже января и февраля в нашей стране будет наблюдаться рекордное потепление.
Синоптик пояснил, что это связано с поступлением аномально теплого воздуха с Балканского полуострова и восточного Средиземноморья.
Благодаря южным ветрам и высокому атмосферному давлению средние температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 °С. По его словам, погодные условия будут больше напоминать начало апреля, чем зиму.