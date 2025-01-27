Синоптик прогнозирует, что температура будет на 7-12 градусов выше климатической нормы.

На этой неделе в Украине ожидается аномально теплая погода. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибльчич.

"На рубеже января и февраля в нашей стране установится рекордно теплая погода", - говорит он.

Он пояснил, что к нам придет аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря.

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"На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7 - 12 °С, а в дневные часы не исключено достижение рекордов максимальной температуры", - прогнозирует Кибальчич.

По его словам, погода будет напоминать начало апреля, чем зиму.

Погода 27 января

В начале недели в Украине ожидается аномально теплая и сухая погода. Температура воздуха днем +5...+10 °С, а в южных, западных и местами центральных регионах разогреет до +10...+14 °С.

Погода 28 января

Во вторник в Украине сохранится теплая погода без осадков. Ночью будет в пределах +1...+6 °С, в западной части местами +7...+10 °С. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С, а в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) потеплеет до +13...+16 °С.

Погода 29 января

В среду дожди пройдут на западе Украины. Скорость ветра будет 7 - 12 м/с, на юге местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+13 °С, а во внутренних районах Крыма разогреет до невероятных +14...+19 °С.

Аномально теплая погода в Киеве

Первые температурные рекорды 2025 года зафиксировали в Киеве 26 января

Максимальная температура достигла +7,4°С, превысив предыдущий рекорд 2021 года на 0,5°С. Среднесуточная температура достигла 4,7°С, что на 1,4°С больше, чем в 1902 и 1999 годах, и превысила климатическую норму на 9,7°С.

Специалисты отмечают, что такая температура характерна для 29 марта, а не для января.

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