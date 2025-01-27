Осадков не ожидается, будет лишь небольшая облачность.

Во вторник, 28 января, в Украине продолжится период сухой и аномально теплой погоды. Ночью ожидается от 0° до +6°, а днем воздух прогреется до +6°...+9°, на юге и западе страны - до +10°...+15°. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 28 января ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +12°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.

В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +6°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +9°.

28 января - приметы погоды

28 января – ветер в этот день предвещает дождливый год. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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