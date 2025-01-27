Во вторник, 28 января, в Украине продолжится период сухой и аномально теплой погоды. Ночью ожидается от 0° до +6°, а днем воздух прогреется до +6°...+9°, на юге и западе страны - до +10°...+15°. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Ривне завтра ожидается облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Тернополе 28 января ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +12°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
- В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +6°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +9°.
28 января - приметы погоды
28 января – ветер в этот день предвещает дождливый год. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.