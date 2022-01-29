В большинстве областей Украины будет преобладать небольшая облачность, а температура будет около нуля или чуть выше.

Сегодня, 29 января, в Украине в течение дня будет около нуля или чуть выше. Лишь в отдельных западных областях ожидается до -1°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, а на северо-востоке будет пасмурно. Также там ожидается мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет холоднее всего. Днем столбики термометров здесь покажут от -1° до +1°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

На севере Украины температура будет около +1°, будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность. Лишь в Житомирской области - небольшая облачность. Во всех областях ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега.

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В центре Украины сегодня будет 0°...+2°. Здесь также будет небольшая облачность, а в Черкасской, полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях - ожидается снег с дождем.

На востоке Украины сегодня будет такая же температура, как и в Центре: 0°...+2°. Здесь повсеместно пройдет дожди со снегом.

На Юге будет 0°...+2°, в Одессе - до +3°. Небольшая облачность. В Крыму и Запорожской области возможны осадки в виде мокрого снега.

Напомним, по всей территории Украины синоптики прогнозируют до конца недели снег и мокрый снег, на юге – еще и с дождем.

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