Ночные морозы до -10 градусов будут держаться на востоке и севере.

По всей территории Украины синоптики прогнозируют до конца снег и мокрый снег, на юге – еще и с дождем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На западе и севере обильные осадки будет сопровождать шквальный ветер, вплоть до штормового, по выходным ветрено будет в центре и на юге", – говорится в сюжете.

Ночные морозы до -10 градусов будут держаться на востоке и севере, днем на всей территории Украины температура воздуха будет держаться около нуля.

Тем временем в Укргидрометцентре предупредили украинцев о том, что 28 января в западных областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах – метель: "I уровень опасности, желтый".

Читайте такжеПеред выходными в Украине потеплеет: 28 января по всей стране будет "плюс" (карта)Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину снова идут сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Такую погоду предопределяют атмосферные фронты циклона Marie.

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