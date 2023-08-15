Как отметили климатологи, особенно жарко было в странах Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктического полуострова.

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений NASA.

Рекорд зафиксировали ученые Института космических исследований им. Годдарда, сообщает NASA. В целом, прошлый месяц был на 0,24 градуса по Цельсию теплее, чем любой другой июль, а также на 1,18 градуса теплее, чем в среднем показатели за июль в период с 1951 по 1980 год.

"Данные NASA подтвердили то, что почувствовали миллиарды людей по всему миру: температура в июле сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений", – прокомментировал глава NASA Билл Нельсон.

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При этом, как отметили климатологи, особенно жарко было в странах Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктического полуострова, где температура была выше средних показателей на 4°C.

В NASA подчеркнули, что рекордно жаркий июль продолжил тенденцию глобального потепления. По данным NASA, пять самых жарких июлей с 1880 года пришлись на последние пять лет.

Самое жаркое лето в истории

Еще весной многие западные климатологи прогнозировали, что человечество ожидает рекордно жаркое лето. Так и получилось - едва лето началось, как ученые начали фиксировать все новые температурные рекорды.

А 14 августа стало известно, что в Украину идет волна жары из Средней Азии, поэтому в ближайшую неделю в стране ожидается солнечная и жаркая погода, почти без осадков. Воздух прогреется почти до + 40 градусов по Цельсию.

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