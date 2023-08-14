С середины недели часть Украины накроют дожди с грозами.

Ближайшая неделя в Украине будет очень жаркой. Температура будет подниматься до +30° и выше по всей стране, местами не исключена жара до +35°. Первая половина недели будет сухой и довольно солнечной, а затем облачности станет больше, на западе начнутся дожди и грозы, которые немного снизят температуру. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Повышение температуры украинцы ощутят прямо с понедельника, 14 августа. Он будет ясным и безоблачным, а температура в большинстве областей поднимется до +28°...+32°. Лишь местами на северо-востоке ожидается около +27°.

Во вторник, 15 августа, погода в Украине существенно не изменится. Температура в большинстве областей будет на уровне +28°...+32°, местами воздух прогреет до +33°. Без осадков.

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В среду, 16 августа, в Украине по-прежнему будет очень жарко, однако облачности станет больше. На Прикарпатье, а также местами на северо-западе ожидается +26°...+28°. На остальной территории температура поднимется до +29°...+33°. Без осадков.

С середины недели, 17 августа, в Украину придут дожди. Осадки ожидаются на западе страны, благодаря чему температура там снизится до +27°...+28°. Лишь на Закарпатье останется 30-градусная жара. На севере и северо-востоке столбики термометров покажут +26°...+29°, а на остальной территории будет +30°...+32°.

Перед выходными, 18 августа, дожди и грозы на западе Украины продолжатся. Температура тут ожидается на уровне +26°...+29°, на Закарпатье - до +30°. Ясная и безоблачная погода останется лишь в большинстве южных областей, на остальной территории от жары будет спасать небольшая облачность.

На севере столбики термометров покажут +27°...+29°, на востоке и в центральной части будет +28°...+31°, а на юге ожидается до +32°.

На выходных небольшие дожди на западе Украины продолжатся, а к концу недели осадки также распространятся на некоторые северные и центральные области.

На севере и западе Украины будет до +28°, лишь на Закарпатье воздух прогреется до +30°...+31°. В центральной части Украины будет +28°...+31°, кроме Полтавской области, где ожидается около +26°. На юге воздух прогреется до +31°...+33°, а на востоке ожидается жара до +34°. В Приазовье не исключена жара до +35°.

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