22 июля в столице будет тепло и солнечно.

В пятницу, 22 июля, в Киеве установится ясная и безоблачная погода с комфортной температурой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров в столице опустятся до +17°, а днем воздух максимально прогреется до +26°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Ветер 22 июля будет северный, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление в Киеве будет пониженным, 746-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +30°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +28°.

В Тернополе 22 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, сильный дождь.

В Одессе 22 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+26°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +22°.

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