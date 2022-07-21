В пятницу, 22 июля, в Киеве установится ясная и безоблачная погода с комфортной температурой.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров в столице опустятся до +17°, а днем воздух максимально прогреется до +26°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Ветер 22 июля будет северный, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление в Киеве будет пониженным, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине завтра
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +30°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +28°.
В Тернополе 22 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +33°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+33°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, сильный дождь.
В Одессе 22 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+26°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +23°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +22°.