Погода в Украине 22  июля / фото УНИАН

Перед выходными погода в Украине удивит своими контрастами. Так, 22 июля, на западе Украины ожидается сухая, солнечная и жаркая погода с температурой до +33°. При этом на Левобережье ожидаются дожди, а температура местами снизится до +20°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +30°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +28°.
  • В Тернополе 22 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +33°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+33°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, сильный дождь.
  • В Одессе 22 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+26°, сильный дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +23°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +22°.
Погода в Украине 22 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 22 июля

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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