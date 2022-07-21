На западе Украины температура поднимется до +33°, а на северо-востоке будет +20°...+22°.

Перед выходными погода в Украине удивит своими контрастами. Так, 22 июля, на западе Украины ожидается сухая, солнечная и жаркая погода с температурой до +33°. При этом на Левобережье ожидаются дожди, а температура местами снизится до +20°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +30°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +28°.

В Тернополе 22 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, сильный дождь.

В Одессе 22 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+26°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +22°.

Народные приметы на 22 июля

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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