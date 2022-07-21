Перед выходными погода в Украине удивит своими контрастами. Так, 22 июля, на западе Украины ожидается сухая, солнечная и жаркая погода с температурой до +33°. При этом на Левобережье ожидаются дожди, а температура местами снизится до +20°...+22°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +30°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
- В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +15°, днем +28°.
- В Тернополе 22 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +33°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+33°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, сильный дождь.
- В Одессе 22 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+26°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +22°.
Народные приметы на 22 июля
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.