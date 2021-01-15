Лютые морозы и оттепель: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
В ближайшие выходные украинцев ожидает морозная погода, преимущественно без осадков.
В Украине в ближайшие дни прогнозируют морозную погоду, в конце января будет оттепель, после которой снова столбики термометров опустятся ниже нуля.
Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24".
"На выходные нас ждет морозная погода, вся территория Украины будет в холодном воздухе, ночные температуры 15-20°. На юге немного теплее - около 10-15° мороза. А где-то, на севере, на Западе даже до 22-23° Мороза, это ночные температуры. А дневные температуры 10-15°, также довольно прохладно", - сказал синоптик.
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Он пояснил, что морозы, которые будут наблюдаться на выходные дни, продержатся до 20-21 января, затем ожидается ослабление, и 25-26 числа потеплеет до оттепели. Днем температуры будут около нуля, ночные в пределах 1-6° мороза.
"2-3 дня продержится теплая погода, с осадками в виде дождя, мокрого снега. И с конца января мы снова почувствуем похолодание, но это будет уже больше касаться востока страны. Там будут морозы до 20° в начале февраля", - рассказал Билык.
Прогноз погоды на выходные 16-17 января
По данным Погода УНИАН, в ближайшие выходные, 16 и 17 января, дневная температура воздуха в Украине составит +1°...-18°. В субботу ночью в Сумской области температура упадет до -27°, снег по всей территории страны прекратится. А в воскресенье снегопад накроет западную часть Украины и Крым.
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