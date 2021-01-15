Синоптик рассказала, до какого числа арктический воздух будет охлаждать Украину

16:22, 15 января 2021
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Ночью ожидается мороз до -25°.

В Украине - настоящая морозная зима / Фото ua.depositphotos.com
В Украине - настоящая морозная зима / Фото ua.depositphotos.com

Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины и останется до 20 января.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Мороз накануне Крещения: на выходных в Украине снег почти прекратится, температура упадет до -27° (карта)

В ночь на субботу ожидается -12°...-18°. В ночь на воскресенье -15°...-23°. В низинах, при прояснениях возможно до -25°.

В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9°-14°, днем -5°-11°.

В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10°-15°, в воскресенье в западной части -5°-11°.

На дорогах - гололедица. Существенных осадков не предвидится.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью -12°...-15°, при прояснениях до -16°...-18°, днем в столице -10°-13°. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

Мощный снегопад в Украине

Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии снежная каша, в Ивано-Франковской-покрытие заснеженное.

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Автор: Елена Пилипчак

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