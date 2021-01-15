Синоптик рассказала, до какого числа арктический воздух будет охлаждать Украину
Ночью ожидается мороз до -25°.
Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины и останется до 20 января.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Мороз накануне Крещения: на выходных в Украине снег почти прекратится, температура упадет до -27° (карта)
В ночь на субботу ожидается -12°...-18°. В ночь на воскресенье -15°...-23°. В низинах, при прояснениях возможно до -25°.
В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9°-14°, днем -5°-11°.
В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10°-15°, в воскресенье в западной части -5°-11°.
На дорогах - гололедица. Существенных осадков не предвидится.
В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью -12°...-15°, при прояснениях до -16°...-18°, днем в столице -10°-13°. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.
Мощный снегопад в Украине
Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.
На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии снежная каша, в Ивано-Франковской-покрытие заснеженное.
- Винница-7°... -12°
- Днепр-3°... -16°
- Донецк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запорожье-1°... -15°
- Ивано-Франковск-4°... -12°
- Киев-8°... -18°
- Кропивницкий-3°... -16°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк-7°... -18°
- Львов-6°... -17°
- Николаев-2°... -15°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-4°... -18°
- Тернополь-7°... -14°
- Харьков-2°... -16°
- Херсон0°... -10°
- Хмельницкий-8°... -14°
- Черкассы-3°... -11°
- Чернигов-10°... -19°
- Черновцы-3°... -8°