Мороз накануне Крещения: на выходных в Украине снег почти прекратится, температура упадет до -27° (карта)

В субботу снег прекратится, а в воскресение продолжится в некоторых областях.

На выходных ночью ударят сильные морозы / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные, 16 и 17 января, дневная температура воздуха в Украине составит +1°...-18°. В субботу ночью в Сумской области температура упадет до -27°, снег по всей территории страны прекратится. А в воскресение снегопад накроет западную часть Украины и Крым.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -15°, днем -13°. В воскресенье в столице малооблачно, температура: -17°...-11°.

Во Львове в субботу ночью -9°, днем -8°, облачно с прояснениями, возможен снег. В воскресенье ночью -17°, днем -7°, ожидается снег.

В Луцке в субботу ночью -13°, днем -11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -23°, днем -10°, погода останется без изменений.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -19°...-10°. В воскресенье - ожидается снег, температура ночью останется без изменений: -19°, а днем повысится до -7°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье днем немного похолодает - до -9°, снега не ожидается.

В Харькове в субботу - малооблачно, температура ночью -26°, днем -13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -18°...-16°.

В Днепре в субботу - малооблачно, температура ночью -24°, днем -11°. В воскресенье - температура днем опустится до -16°, а ночью до -23°, ожидается переменная облачность.

В Симферополе - облачно с прояснениями, -6°...+1°. В воскресенье -14°...-4°, ожидается снег.

Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -11°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -14°, днем -8°, пасмурно.

В Краматорске в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью -23°, днем -10°. В воскресенье ночью -14°, днем -12°, пасмурно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -22°, днем -10°. В воскресенье -16°...-12°, пасмурно.

Прогноз погоды в Украине на 16 января / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 17 января / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до -14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -20°, днем -11°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -8°. В воскресенье - пасмурно, ночью -17°, днем до -5°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до -5°. В воскресенье температура днем снизится до -6°, а ночью - до -15°, пасмурно.

В Сваляве завтра небольшая облачность, -8°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха -18°...-7°.

В Затоке в субботу будет практически безоблачно, ночью -12°, днем -4°. В воскресенье - небольшая облачность с температурой до -10°, ночью до -16°.

В Бердянске практически безоблачно, температура до -4°, в воскресенье - облачно, небольшой снег, ночью -13°, а днем -7°.

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