Мороз накануне Крещения: на выходных в Украине снег почти прекратится, температура упадет до -27° (карта)
В субботу снег прекратится, а в воскресение продолжится в некоторых областях.
В ближайшие выходные, 16 и 17 января, дневная температура воздуха в Украине составит +1°...-18°. В субботу ночью в Сумской области температура упадет до -27°, снег по всей территории страны прекратится. А в воскресение снегопад накроет западную часть Украины и Крым.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Морозы приближаются: спасатели предупредили о сильном снижении температуры
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -15°, днем -13°. В воскресенье в столице малооблачно, температура: -17°...-11°.
Во Львове в субботу ночью -9°, днем -8°, облачно с прояснениями, возможен снег. В воскресенье ночью -17°, днем -7°, ожидается снег.
В Луцке в субботу ночью -13°, днем -11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -23°, днем -10°, погода останется без изменений.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -19°...-10°. В воскресенье - ожидается снег, температура ночью останется без изменений: -19°, а днем повысится до -7°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье днем немного похолодает - до -9°, снега не ожидается.
В Харькове в субботу - малооблачно, температура ночью -26°, днем -13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -18°...-16°.
В Днепре в субботу - малооблачно, температура ночью -24°, днем -11°. В воскресенье - температура днем опустится до -16°, а ночью до -23°, ожидается переменная облачность.
В Симферополе - облачно с прояснениями, -6°...+1°. В воскресенье -14°...-4°, ожидается снег.
Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -11°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -14°, днем -8°, пасмурно.
В Краматорске в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью -23°, днем -10°. В воскресенье ночью -14°, днем -12°, пасмурно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -22°, днем -10°. В воскресенье -16°...-12°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до -14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -20°, днем -11°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -8°. В воскресенье - пасмурно, ночью -17°, днем до -5°.
В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до -5°. В воскресенье температура днем снизится до -6°, а ночью - до -15°, пасмурно.
В Сваляве завтра небольшая облачность, -8°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха -18°...-7°.
В Затоке в субботу будет практически безоблачно, ночью -12°, днем -4°. В воскресенье - небольшая облачность с температурой до -10°, ночью до -16°.
В Бердянске практически безоблачно, температура до -4°, в воскресенье - облачно, небольшой снег, ночью -13°, а днем -7°.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Украину накроет холод: синоптик дала прогноз на завтра и назвала новую дату ослабления морозов
- В Швеции и Финляндии выпало рекордное количество снега, железная дорога работает с перебоями (фоторепортаж, видео)
- Туристов просят оставаться дома: в Карпатах - сильная метель, видимости нет (фото, видео)
- Зимняя сказка: Киев засыпало снегом, дети катаются на санках (фоторепортаж)
- В Украине выпало до 35 сантиметров снега
- Винница-6°... -11°
- Днепр-3°... -17°
- Донецк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запорожье-2°... -15°
- Ивано-Франковск-5°... -11°
- Киев-8°... -18°
- Кропивницкий-3°... -16°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк-7°... -18°
- Львов-6°... -17°
- Николаев-3°... -15°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-4°... -20°
- Тернополь-7°... -14°
- Харьков-2°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницкий-8°... -15°
- Черкассы-2°... -10°
- Чернигов-10°... -19°
- Черновцы-3°... -8°