Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра во Львове и Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 1 апреля объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 1 апреля ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

По территории Львовской области, по данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются местами. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 1 апреля

Сегодня погоду на Львовщине будет определять теплый сектор от циклонической депрессии над Великобританией.

Во Львовской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем составит роскошные +21°...+26°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 9-14 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +23°...+25°.

Видимость хорошая. Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Аномальное тепло во Львове - последние данные

Последние дни марта во Львове оказались рекордно теплыми. 30 и 31 марта в городе зафиксировали новые температурные рекорды. В частности, 31 марта максимальная температура воздуха во Львове достигла +23,2°. Предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 1968 году и составило +21,4°.

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