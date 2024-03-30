Во Львове сегодня будет ветрено / фото REUTERS

Во Львове на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода ожидается также по территории Львовской области и продлится до конца текущих суток.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 30 марта местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра / фото Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове и области - прогноз на 30 марта

Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Западной Европой.

Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью днем +20°...+25°. Во Львове столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода на Львовщине - прогноз на 31 марта

"Последнее воскресенье марта порадует нас прекрасной погодой", - говорят синоптики.

Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет южной четверти, слабый ночью, а днем порывистый.

Температура по Львовской области ночью будет +8°...+13°, а днем воздух прогреется до +21°...+26°. во Львове ночью будет +9°...+11°, а днем столбики термометров покажут +22°...+24°.

В целом, по словам синоптиков, выходные на Львовщине будут удивительно теплыми и без осадков.

Погода во Львове - прогноз на ближайшие дни / фото Львовский региональный центр по гидрометеорологии

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