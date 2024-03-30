Во Львове на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, непогода ожидается также по территории Львовской области и продлится до конца текущих суток.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 30 марта местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и области - прогноз на 30 марта
Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Западной Европой.
Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью днем +20°...+25°. Во Львове столбики термометров покажут +21°...+23°.
Погода на Львовщине - прогноз на 31 марта
"Последнее воскресенье марта порадует нас прекрасной погодой", - говорят синоптики.
Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет южной четверти, слабый ночью, а днем порывистый.
Температура по Львовской области ночью будет +8°...+13°, а днем воздух прогреется до +21°...+26°. во Львове ночью будет +9°...+11°, а днем столбики термометров покажут +22°...+24°.
В целом, по словам синоптиков, выходные на Львовщине будут удивительно теплыми и без осадков.