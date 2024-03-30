Непогода продержится до конца текущих суток.

Во Львове на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода ожидается также по территории Львовской области и продлится до конца текущих суток.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 30 марта местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области - прогноз на 30 марта

Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Западной Европой.

Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью днем +20°...+25°. Во Львове столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода на Львовщине - прогноз на 31 марта

"Последнее воскресенье марта порадует нас прекрасной погодой", - говорят синоптики.

Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет южной четверти, слабый ночью, а днем порывистый.

Температура по Львовской области ночью будет +8°...+13°, а днем воздух прогреется до +21°...+26°. во Львове ночью будет +9°...+11°, а днем столбики термометров покажут +22°...+24°.

В целом, по словам синоптиков, выходные на Львовщине будут удивительно теплыми и без осадков.

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