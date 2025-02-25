В большинстве областей температура постепенно будет повышаться, но кое-где холодная зимняя погода задержится.

Завершающая неделя февраля приготовила для Украины изменение погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в начале недели еще будет влиять антициклон, однако атмосферное давление уже будет снижаться. В большинстве регионов будет без осадков, а температура постепенно будет повышаться. Только сегодня в восточных областях ожидается местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме запада и юга, местами будет наблюдаться гололедица. Ветер на этой неделе будет переменных направлений, 3-8 м/с.

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"Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и обусловливать там холодную погоду", - говорят в Укргидрометцентре.

В то же время наиболее ощутимое ослабление мороза ожидается в западных областях и на крайнем юге страны, особенно 27 февраля.

На остальной территории ночью еще будет холодно, а максимальная температура днем повысится до небольшого плюса. В частности, на востоке и северо-востоке страны ночью будут морозы -10°...-16°, а днем -2°...-7°. В западных областях и на крайнем юге страны ночью -3°...-10°, днем воздух будет прогреваться до +2°...+9°. На остальной территории ночью -5°...-13°, а днем от -2° до +4°.

На этой неделе погода изменится и в столице. Днем ожидается около +3°, а вот ночи постепенно станут теплее. Если в ночь на среду еще будет -10°, то 1 марта уже ожидается 0°.

Также в Киеве 28 февраля местами вероятен мокрый снег, а 1 марта в столице ожидается мокрый снег и дождь.

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