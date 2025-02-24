Вместе с потеплением в Украине начнутся осадки.

На этой неделе погода в Украине радикально изменится. До конца зиму еще будут сильные ночные морозы и днем в большинстве областей ожидается минусовая температура. Только на западе старны воздух уже будет прогреваться до уверенных плюсов. А с наступлением весны уже практически по всей Украине днем ожидается плюсовая температура, а ночные морозы останутся лишь в отдельных областях. Вместе с потеплением в Украину придут и осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 24 февраля, потепление уже будет ощутимо на западе страны, где воздух днем прогреется до +4°...+8°. Также небольшой плюс ожидается местами на севере, в центре и на юге. В большинстве областей на Левобережье будет 0°...-4°.

25 февраля на западе Украины температура останется без изменений, будет +4°...+8°, местами на юге и в Житомирской области будет +1°...+3°, а на остальной территории станет чуть холоднее, 0°...-6°. Ночью еще по всей стране будут морозы, на Левобережье - до -10°...-13°. Без осадков.

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В среду, 26 февраля, погода в Украине существенно не изменится. На западе будет теплее всего - до +9°, а холоднее всего - на востоке, где днем ожидается -4°...-7°. Ночью морозы на Левобережье окрепнут до -10°...-15°.

В середине недели, 27 февраля, на западе Украины будет +5°...+9°, на Закарпатье - до +11°. В большинстве центральных и северных областей потеплеет до 0°...+6°, на юге ожидается от -1° до +5°, а на востоке температура повысится до 0°...-4°. Ночные морозы сохранятся, местами в восточной части страны ночью влупит до -17°.

Завершится зима в Украине потеплением. 28 февраля на западе старны пройдут дожди. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +3°...+7°, только на Левобережье будет 0°...+2°, а на крайнем востоке - до -2°.

На выходных, 1 и 2 марта, температурные контрасты в Украине сгладятся. Под конец недели нас ждет пасмурная погода, местами - с небольшими осадками. Практически по всей старне днем будет +2°...+5°, только местами на востоке еще сохранится небольшой мороз до -2°. Сильные ночные морозы также отступят, ожидается 0°...-4°. Только на востоке Украины ночью местами еще будет -9°...-10°.

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