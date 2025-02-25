Погода в последние дни зимы в Киеве и области будет значительно отличаться от первомартской. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, сначала погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Но уже в пятницу, 28 февраля, днем может местами выпадать мокрый снег.
Как сообщается, холодная воздушная масса будет отходить медленно, поэтому 25-27 февраля ночью будет холодно, а 28 числа ожидается смягчением мороза до слабого. Дневная температура прогнозируется небольшой плюсовой.
"1 марта ожидаем мокрый снег и дождь, температуру ночью вблизи 0°, днем +2°...+5°", - говорят в Укргидрометцентре.
В Украину идут осадки - что известно
О том, что в Украине на этой неделе начнутся осадки, говорит и синоптик Наталья Диденко.
Уже сегодня, по ее данным, в нескольких регионах Украины прогнозируется заметное потепление. В частности, в западных областях страны температура поднимется до +3...+8 градусов.
Мороз, по ее словам, постепенно будет отступать, а дневные температуры будут расти.
С приходом марта в Украине ожидается влажная погода, говорит Наталка Диденко.
"Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - уточнила эксперт по погоде.