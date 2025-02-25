В ближайшие дни в столице будет сухо, но погода постепенно будет меняться.

Погода в последние дни зимы в Киеве и области будет значительно отличаться от первомартской. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сначала погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Но уже в пятницу, 28 февраля, днем может местами выпадать мокрый снег.

Как сообщается, холодная воздушная масса будет отходить медленно, поэтому 25-27 февраля ночью будет холодно, а 28 числа ожидается смягчением мороза до слабого. Дневная температура прогнозируется небольшой плюсовой.

Видео дня

"1 марта ожидаем мокрый снег и дождь, температуру ночью вблизи 0°, днем +2°...+5°", - говорят в Укргидрометцентре.

В Украину идут осадки - что известно

О том, что в Украине на этой неделе начнутся осадки, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня, по ее данным, в нескольких регионах Украины прогнозируется заметное потепление. В частности, в западных областях страны температура поднимется до +3...+8 градусов.

Мороз, по ее словам, постепенно будет отступать, а дневные температуры будут расти.

С приходом марта в Украине ожидается влажная погода, говорит Наталка Диденко.

"Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - уточнила эксперт по погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: