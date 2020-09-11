Идет похолодание: стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Почти всю следующую неделю в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло и солнечно, температура воздуха поднимется до +21...+29 градусов. Осадков в этот день синоптики не обещают.

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине практически всю неделю.

В пятницу, 18 сентября, температура воздуха в большинстве областей снизится на несколько градусов, но все равно будет тепло. На выходных 19-20 сентября похолодание будет более значительным: почти по всей стране температура днем не превысит +18 градусов.

Погода в Украине

В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября.

В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.