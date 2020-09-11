Идет похолодание: стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Почти всю следующую неделю в Украине будет тепло.
Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло и солнечно, температура воздуха поднимется до +21...+29 градусов. Осадков в этот день синоптики не обещают.
По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине практически всю неделю.
В пятницу, 18 сентября, температура воздуха в большинстве областей снизится на несколько градусов, но все равно будет тепло. На выходных 19-20 сентября похолодание будет более значительным: почти по всей стране температура днем не превысит +18 градусов.
Погода в Украине
В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября.
В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.
- Винница+22°... +8°
- Днепр+26°... +11°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+20°... +8°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+25°... +9°
- Луганск+30°... +11°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+21°... +8°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+21°... +5°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +11°