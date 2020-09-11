Синоптики спрогнозировали, когда в Украину вернутся дожди

09:55, 11 сентября 2020
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Почти весь сентябрь в Украине не будет дождей.

В ближайшее время дождей в Украине не будет / фото ua.depositphotos.com
В ближайшее время дождей в Украине не будет / фото ua.depositphotos.com

Текущая неделя началась в Украине с теплой и солнечной погоды. УНИАН узнал, когда к нам придут первые осенние дожди. 

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки придут аж 25 сентября. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Так, в четверг, 25 сентября, дождь пройдет местами в западных, северных и южных регионах Украины. Днем температура воздуха по стране составит +17…+23 градуса. 

По предварительному прогнозу, периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в первые десять дней октября. При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов. Ночных заморозков также не будет. 

Погода в Украине на 25 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 25 сентября / УНИАН

Погода в Украине

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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