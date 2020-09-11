Синоптики спрогнозировали, когда в Украину вернутся дожди

Почти весь сентябрь в Украине не будет дождей.

В ближайшее время дождей в Украине не будет / фото ua.depositphotos.com

Текущая неделя началась в Украине с теплой и солнечной погоды. УНИАН узнал, когда к нам придут первые осенние дожди.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки придут аж 25 сентября.

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Так, в четверг, 25 сентября, дождь пройдет местами в западных, северных и южных регионах Украины. Днем температура воздуха по стране составит +17…+23 градуса.

По предварительному прогнозу, периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в первые десять дней октября. При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов. Ночных заморозков также не будет.

Погода в Украине на 25 сентября / УНИАН

Погода в Украине