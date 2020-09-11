Синоптики спрогнозировали, когда в Украину вернутся дожди
Почти весь сентябрь в Украине не будет дождей.
Текущая неделя началась в Украине с теплой и солнечной погоды. УНИАН узнал, когда к нам придут первые осенние дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки придут аж 25 сентября.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Так, в четверг, 25 сентября, дождь пройдет местами в западных, северных и южных регионах Украины. Днем температура воздуха по стране составит +17…+23 градуса.
По предварительному прогнозу, периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в первые десять дней октября. При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов. Ночных заморозков также не будет.
Погода в Украине
- В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.
- По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.
- На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.
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