Грозы и жара: появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю

13:52, 24 июля 2020
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Жара вернется во все регионы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 27-28 июля на западе и севере Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +25 до +35 градусов. 

29-30 июля по всей стране будет жарко и без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов. 

В пятницу, 31 июля, сохранится жаркая погода, однако в западных областях пройдут дожди. 1-2 августа в большинстве регионов немного похолодает, жара выше +30 градусов сохранится только на юге и востоке. 

Напомним, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.

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Теги: #погода#дождь#жара
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