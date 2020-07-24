Грозы и жара: появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Жара вернется во все регионы.

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На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 27-28 июля на западе и севере Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +25 до +35 градусов.

29-30 июля по всей стране будет жарко и без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

В пятницу, 31 июля, сохранится жаркая погода, однако в западных областях пройдут дожди. 1-2 августа в большинстве регионов немного похолодает, жара выше +30 градусов сохранится только на юге и востоке.

Напомним, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.