Грозы и жара: появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Жара вернется во все регионы.
На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 27-28 июля на западе и севере Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +25 до +35 градусов.
29-30 июля по всей стране будет жарко и без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов.
В пятницу, 31 июля, сохранится жаркая погода, однако в западных областях пройдут дожди. 1-2 августа в большинстве регионов немного похолодает, жара выше +30 градусов сохранится только на юге и востоке.
Напомним, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+23°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+25°... +15°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+23°
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Ощущается как:+23 °
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Давление:756 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:06:04
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