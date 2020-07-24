Сегодня в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

Теплее всего будет на юге.

Сегодня в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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