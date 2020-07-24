Сегодня в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+24°... +15°
- Кропивницкий+27°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+26°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+23 °
Влажность:96 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:06:04
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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