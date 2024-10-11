В Украине объявлены I и II уровни опасности.

В Украине на две ночи подряд объявили предупреждение о заморозках. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, 12 октября ночью на поверхности почвы заморозки 0°...-3° ожидаются в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Заморозки 0°...-3° на почве будут ночью 13 октября в западных областях. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Видео дня

Также ночью в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3°. Из-за этого объявлен II уровень опасности оранжевый.

Зима в Украине - прогноз

Зимой в Украину может прийти антициклон, что приведет к повышению температуры в стране. Об этом ранее сообщила климатолог Вера Балабух.

Она отметила, что в Атлантике формируется мощный антициклон, который может принести из субтропиков теплый воздух в нашу страну. По прогнозам, средняя температура зимой будет выше на 1-2 градуса от нормы, а температурные колебания ожидаются в пределах от +5 до -5 градусов.

Несмотря на то, что большинство дней зимы могут быть с температурой в диапазоне от -5 до +5 градусов, возможны арктические вторжения на несколько дней. Она подчеркнула, что расчеты указывают на то, что нынешняя зима может быть теплой, подобной прошлогодней.

Вас также могут заинтересовать новости: