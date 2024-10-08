Ближайшие несколько дней еще будет очень тепло.

Ближайшие несколько дней в Украине будет очень теплая осенняя погода, а уже в конце недели начнется похолодание, которое дойдет до заморозков и даже может выпасть мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Планируйте что-то хорошее на открытом воздуха на среду-четверг, в Украине 9-10 октября будет преобладать сухая, даже солнечная погода с потеплением до +18...+24 градусов", - спрогнозировала она.

Однако такая погода продлится недового, ведь к нам идет похолодание:

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"Уже с воскресенья, с 13-го октября, ожидается постепенное похолодание, которое в завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега".

"Бабье лето" в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха напомнила, что "бабье лето" - это народный термин, который обозначает период теплой погоды после ощутимого осеннего похолодания. Похолодание у нас уже было, а до 11 октября продлится теплая осенняя погода с температурой +17°...+24°.

"Если это похолодание, можно сказать, было такое более ощутимое, то в народе можно считать, что эти два-три дня, которые у нас будут с температурой около 20-ти градусов в большинстве регионов, и до 24-х по южным областям, - теоретически можно называть ("бабьим летом" - УНИАН)", - сообщила синоптик.

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