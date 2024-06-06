Завтра Украину накроет жара, но при этом ожидаются грозы и дожди, прогнозирует синоптик.

Погода в Украине в пятницу, 7 июня, предполагается неблагоприятная только в западных областях.

Там ожидаются кратковременные дожди и грозы, а при грозах шквалы и временами град, рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, только в Луганской области могут быть локальные небольшие дожди.

Она добавила, что ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14... +19 градусов, а уже днем поднимется до +24...+29 градусов, а на юге до +32 градусов. В то же время на востоке возможны сильные порывы северо-западного ветра.

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"Завтра, 7 июня, в столице - короткая сухая солнечная пауза посреди дождливых рабочих будней. Тоисть, без осадков. Температура воздуха в столице ожидается - комфортнее не бывает - +25...+27 градусов", - говорится в сообщении синоптика.

Погода в Украине - что нужно знать

Недавно метеоролог и кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, будет ли лето особенно жарким. По ее словам, самым теплым периодом пока видится июль - первая половина августа.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха дала прогноз, ждать ли сильной жары в Украине в июне. Эксперт предупредила, что в этом месяце несколько дней температура в Украине будет очень высокая.

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