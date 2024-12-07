В городе и области объявлен І уровень опасности.

В Одессе утром 7 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. В ближайшие 1-3 часа 7 декабря ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-17 м/с, сохранится до конца дня 7 декабря", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, непогода будет бушевать и по территории Одесской области.

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Из-за сильных порывов ветра в Одесской области объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе - прогноз на 7 декабря

В Одесской области, по данным синоптиков, сегодня будет облачно. Днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер сегодня будет юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем по области составит +7°...+12°. На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км. На побережье Одесской области также ожидается значительное волнение моря.

В Одессе сегодня также будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем ожидается в пределах +7°...+9°.

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