В Одессе утром 7 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. В ближайшие 1-3 часа 7 декабря ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-17 м/с, сохранится до конца дня 7 декабря", - прогнозируют синоптики.
Также, по их данным, непогода будет бушевать и по территории Одесской области.
Из-за сильных порывов ветра в Одесской области объявлен І уровень опасности.
Погода в Одессе - прогноз на 7 декабря
В Одесской области, по данным синоптиков, сегодня будет облачно. Днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер сегодня будет юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем по области составит +7°...+12°. На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км. На побережье Одесской области также ожидается значительное волнение моря.
В Одессе сегодня также будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем ожидается в пределах +7°...+9°.