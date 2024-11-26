По области ожидается густой туман.

В Одесской области из-за густого тумана объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По Одесской области ночью и утром 27 ноября ожидается туман", - сообщают синоптики.

По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и области - прогноз

27 ноября в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер будет 5-10 м/с. Температура ночью 0°...-5°, а днем +2°...+7°.

В Одессе в среду также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 0°...-2°, а днем +4°...+6°.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается относительно устойчивая погода без существенных осадков.

"В связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидаются низкие ночные температуры на фоне области повышенного давления", - объясняются синоптики.

Ночью прогнозируется -3°...-8°, днем +2°...+7°. В дальнейшем температура ночью повысится до 0°...+5°, а днем уже будет +5°...+10°. Температура морской воды +9°...+10°.

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