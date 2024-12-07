Температура при этом немного повысится.

В субботу, 7 декабря, во многих областях на западе, севере, а также местами в центральной части страны и в Одесской области пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Температура при этом начнет повышаться: днем и ночью по всей стране уже будет "плюс", только на востоке еще в темное время суток столбики термометров покажут -1°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно и мокро. Повсеместно ожидаются дожди, только на Закарпатье и во Львовской области вероятность осадков ниже. Температура днем ожидается в пределах +2°...+4°.

На севере Украины, за исключением Сумщины, тоже будет пасмурно и мокро. Местами осадки будут сильными. Столбики термометров покажут +1°...+3°.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего, 0°...+2°. Осадков тут не ожидается, а в Донецкой области вероятны солнечные прояснения.

В центральной части Украины дожди ожидаются в Черкасской и Винницкой областях. Температура тут окажется в пределах от +2° до +6°.

Жителей юга страны сегодня ждет облачная погода с прояснениями. В Одесской области пройдут небольшие дожди, на остальной территории будет преимущественно сухо. Воздух тут прогреется до +5°...+9°, а в Крыму столбики термометров подскочат до +11°.

7 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

7 декабря - Екатерины. Ясная погода в этот день предвещает холодную зиму.

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