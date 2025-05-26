Такую погоду обуславливает малоподвижный атмосферный фронт.

Последняя неделя весны в Украине отметится неустойчивой погодой и дождями.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что на этой неделе еще будет неустойчивая погода и дожди разной интенсивности: от умеренных до значительных.

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"Такую погоду обусловливает малоподвижный атмосферный фронт, пролегающий почти меридионально - с севера и юга - практически через центральную часть страны. И разделяет две разные по свойствам воздушные массы: более влажная и прохладная над правобережьем и более сухая и значительно теплее над остальной территорией", - сказала синоптик.

Так, добавила Птуха, дожди пока продолжаются, они могут быть даже значительными в ряде областей в ближайшее время.

"Если говорить о востоке и северо-востоке, - там у нас без осадков остается 27-го и 28-го. То есть более такая комфортная погода", - отметила она.

Температура в западных, а 27 мая - в Житомирской и Винницкой областях - ночью составит 6-12 градусов, днем - 14-20 градусов. В дневные часы на остальной территории - 18-24 градуса, ночью - 12-18.

"Теплее всего будет - восток и Сумская область: 23-29 градусов днем", - сообщила представительница Укргидрометцентра.

Погода в Украине - что еще известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Гидрометцентре отметили, что в этом году погода в июне ожидается теплее, чем обычно.

Так, средняя месячная температура предполагается 19-23 градуса, в горных районах - 15-16, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Относительно осадков, то их за месяц выпадет 45-82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье - 103-152 мм, что в пределах нормы.

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