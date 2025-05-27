Пока что стабильный антициклон с абсолютно ясным небом и высокими значениями температуры не ожидается.

Погода в начале лета пока что особо от текущей отличаться не будет.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о погоде в начале лета, эксперт отметила, что она пока особо от текущей отличаться не будет.

Видео дня

"Практически такие же температурные показатели остаются и все то же, неустойчивая воздушная масса. То есть, конечно, перерывы будут. Но какого-то такого стабильного мощного антициклона с абсолютно ясным небом и высокими значениями температуры пока, в ближайшие 10 суток, мы не ожидаем", - сказала Птуха.

Синоптик рассказала, что в июне ожидается 45-82 миллиметра осадков, а в Карпатах и на Прикарпатье - 103-152 мм, что близко к норме.

"А среднемесячная температура ожидается 19-23 градуса, в горных районах - 15-16. И это на 1,5-2 градуса может быть выше климатической нормы", - рассказала эксперт.

Последствия непогоды - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее начальница отдела агрометеорологии украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что из-за апрельских заморозков в Украине пострадали плодовые, огородные и рассада.

Произошло замерзание цветков и завязи, из-за чего урожай плодовых будет очень низкий, а некоторых культур и вовсе почти не будет.

Адаменко подчеркнула, что большую роль будут играть погодные условия в первой половине июня. Если в Украине будет жара и отсутствие осадков, то это негативно повлияет на урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: