На Пасху ожидается теплая погода.

Выпадение снега в Украине уже не ожидается, в синоптических процессах будут происходить изменения, настроенные на потепление. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, будет ли снежить еще в Украине, или же мы переходим к стабильному теплу, она отметила: "По снегу - уже все. Само выпадение мы не ожидаем. Разве что на высокогорье Карпат еще кое-где он остается. Но уже достаточно интенсивно также тает".

По словам Птухи, в течение ближайших дней в синоптических процессах на территории Украины будут происходить "оптимистичные, скажем так, изменения, настроенные на потепление".

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"Также постепенно начнет повышаться не только дневная, но наконец и ночная температура. А дневная - конечно, уже будет такое комфортное весеннее мягкое тепло, скажем так", - рассказала эксперт.

Погоду в большинстве областей будет формировать область повышенного атмосферного давления, что обеспечит практически отсутствие осадков в большинстве регионов.

"Только 15 апреля - Закарпатье и Прикарпатье, а 16 апреля - западные области - немного почувствуют влияние атмосферного фронта. Но это уже будут такие небольшие дождики, больше такого характера теплого периода, кратковременного характера. Ну, и небольшие уже, весенние", - сказала синоптик.

Дневные максимумы ожидаются в пределах +15°...+20°. На Закарпатье и на побережье морей - несколько ниже, +10°...+15°.

"А вот 16 и 17 апреля уже и ночная температура - от +3° до +10°. И днем +17°...+22°. А во второй половине недели по западным областям даже кое-где и до +25° уже прогреется воздух", - сказала синоптик.

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Относительно погоды в воскресенье, 20 апреля, - на Пасху, то Птуха отметила, что сейчас тенденция сохраняется к таким же показателям. "Ночь +3°...+10°, день +17°...+22°, и будет оставаться в большинстве регионов Украины", - сказала эксперт.

Потепление в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в Украине на этой неделе ожидается теплая и почти сухая погода.

По словам синоптика, в целом до конца второй декады апреля ожидается существенное потепление и практически полное отсутствие дождей по всей стране.

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