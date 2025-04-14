После холодов в Украину наконец возвращается весеннее тепло.

В Украине на этой неделе ожидается теплая и почти сухая погода. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в целом до конца второй декады апреля ожидается существенное потепление и практически полное отсутствие дождей по всей стране.

"В связи с установлением малоподвижного антициклона над Восточной Европой, в течение новой недели погодные условия в большинстве областей нашей страны ожидаются комфортными", - пояснил он.

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Температура воздуха постепенно будет повышаться, ночные заморозки отступят, а небо ожидается малооблачным. Кратковременные дожди могут быть только в западной части и местами на юге в отдельные дни.

Погода 14 апреля

В начале недели по всей Украине будет сухо. Скорость ветра 7 - 12 м/с; на Левобережье страны 3 - 8 м/с. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С.

Погода 15 апреля

Во вторник, говорит синоптик, ожидается теплая погода по всей территории Украины. Будет преимущественно сухо, только во второй половине дня и вечером на крайнем западе пройдут дожди. Ветер 5 - 12 м/с, днем в западной части местами порывы, 15 - 20 м/с. Ночью +4...+9 °С, на юго-западе Украины местами сохранятся заморозки 0...-2 °С. Днем воздух прогреется до +14...+19 °С, на Закарпатье и у побережья морей немного свежее, +9...+14 °С.

Погода 16 апреля

"В среду, 16 апреля, облачная и дождливая погода прогнозируется в западных областях", - говорит Кибальчич. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем потеплеет до +16...+21 °С. В Крыму, Приазовье и на западе страны +10...+15 °С.

О том, что в Украине ожидается теплая погода, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, вплоть до Пасхи будет теплая комфортная погода, преимущественно сухая. Только в западных областях ожидаются периодические дожди.

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